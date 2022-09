Vendere o acqustare una casa | ecco cosa ti conviene | tutta colpa della recessione

Leggi su chenews

(Di mercoledì 21 settembre 2022)succede al mercato immobiliare e come risentelonga manus del “Demone Inflazione”, ma anche del rischio? Siamo sicuri che i prezzi siano destinati a calare seduta stante? Scopriamolo insieme. Da una parte il nemico numero uno che si chiama inflazione che, comunque vada, mette in condizione la collettività di subire l’impatto negativo del mutato aumento dei prezzi e del costovita, rispetto a stipendi fermi al palo a un mercato del lavoro che tenta a fatica di rialzarsi. Fonte Foto CanvaDall’altra partel’incubo, quello che non ci fa dormire la notte, quello che Draghi, nonostante la crisi economica, tende a scongiurare, ma che comunque di fatto crea già un clima particolare che condiziona, da alcuni mesi, mercati come ...