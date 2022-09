Utero in affitto e donne di Scampia, bufera sulla De Girolamo (VIDEO) (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti Lontana dalla politica ormai da anni, pure dal piccolo schermo Nunzia De Girolamo si ritrova al centro delle polemiche. Immaginabili e prevedibili, considerate le parole pronunciata dall’ex ministro per l’Agricoltura nell’ultima puntata di Piazzapulita su La7. Delicato il tema in discussione, l’Utero in affitto. La conduttrice televisiva beneventana, però, ci è andata giù duro, chiamando in causa “le donne di Scampia” e suscitando così la reazione delle istituzioni napoletane. “Sono assolutamente contraria alla gestazione per altri ma sono contraria per etero e omosessuali perché vengo da una regione dove già mi immagino Scampia, dove le donne smettono di spacciare hashish e cominciano a spacciare l’Utero, quindi sono ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti Lontana dalla politica ormai da anni, pure dal piccolo schermo Nunzia Desi ritrova al centro delle polemiche. Immaginabili e prevedibili, considerate le parole pronunciata dall’ex ministro per l’Agricoltura nell’ultima puntata di Piazzapulita su La7. Delicato il tema in discussione, l’in. La conduttrice televisiva beneventana, però, ci è andata giù duro, chiamando in causa “ledi” e suscitando così la reazione delle istituzioni napoletane. “Sono assolutamente contraria alla gestazione per altri ma sono contraria per etero e omosessuali perché vengo da una regione dove già mi immagino, dove lesmettono di spacciare hashish e cominciano a spacciare l’, quindi sono ...

