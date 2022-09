Ucraina, Papa: "Mi riferiscono di mostruosità e corpi torturati" (Di mercoledì 21 settembre 2022) "Vorrei fare presente la terribile situazione della martoriata Ucraina. Il cardinale Krajewski è andato lì per la quarta volta. Ieri mi ha telefonato. È lì per aiutare nella zona di Odessa e mi ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 settembre 2022) "Vorrei fare presente la terribile situazione della martoriata. Il cardinale Krajewski è andato lì per la quarta volta. Ieri mi ha telefonato. È lì per aiutare nella zona di Odessa e mi ha ...

nelloscavo : #Ucraina Il cardinale #Krajewski in preghiera alle fosse comuni di #Izyum dove ha assistito per ore al recupero del… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'In un momento in cui questa tragica guerra porta a che alcuni pensino alle armi nucleari, quella pazzia,… - GiovaQuez : 'Sono sempre stato filo Ucraina. Putin ha invaso un Paese sovrano quasi senza dichiarare guerra. Dobbiamo aiutare g… - carmelocarat : RT @askanews_ita: Il Papa denuncia 'mostruosità e corpi torturati' in #Ucraina - FrancescoTedes2 : RT @StefanoArgentin: 'E anche vorrei fare presente la terribile situazione della martoriata Ucraina. Il Card.Krajewski mi ha raccontato il… -