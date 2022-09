Salvini: "Subito autonomia, sicurezza e quota 41" (Di mercoledì 21 settembre 2022) AGI - Come primo atto l'autonomia, “l'Andalusia che alla fine del 1900 era molto più povera della Campania ora ha un Pil pro capite di 20 punti superiore alla Campania”, ma qualora il centrodestra dovesse vincere le elezioni Subito ci dovranno essere interventi per l'energia, “c'è un dramma nazionale, il rischio è che salti il sistema”, il ripristino dei decreti sicurezza e quota 41. Il leader della Lega Matteo Salvini, parlando con l'AGI, detta l'agenda. Sulle bollette interventi straordinari “La prima urgenza di politica interna è oggi l'emergenza-bollette”, afferma, “o mettiamo almeno 30 miliardi per abbassare le bollette o salta il nostro sistema imprenditoriale con il rischio di milioni di disoccupati e un impoverimento generalizzato delle famiglie”. “Poi – sottolinea - occorre affrontare le ... Leggi su agi (Di mercoledì 21 settembre 2022) AGI - Come primo atto l', “l'Andalusia che alla fine del 1900 era molto più povera della Campania ora ha un Pil pro capite di 20 punti superiore alla Campania”, ma qualora il centrodestra dovesse vincere le elezionici dovranno essere interventi per l'energia, “c'è un dramma nazionale, il rischio è che salti il sistema”, il ripristino dei decreti41. Il leader della Lega Matteo, parlando con l'AGI, detta l'agenda. Sulle bollette interventi straordinari “La prima urgenza di politica interna è oggi l'emergenza-bollette”, afferma, “o mettiamo almeno 30 miliardi per abbassare le bollette o salta il nostro sistema imprenditoriale con il rischio di milioni di disoccupati e un impoverimento generalizzato delle famiglie”. “Poi – sottolinea - occorre affrontare le ...

santaxcarta : RT @OrbisTertius3: Questa si che è un occasione. Cari Legaiuoli e Fratellastri d’Italia perchè non diventate Russi. La patria vi attende. N… - OrbisTertius3 : Questa si che è un occasione. Cari Legaiuoli e Fratellastri d’Italia perchè non diventate Russi. La patria vi atten… - dariomarchetti9 : RT @ZilGiorgio: Incredibile quanto questi nostrani collaboratori di rashisti @GiuseppeConteIT , Salvini, Berlusconi ecc siano dei personagg… - ZilGiorgio : Incredibile quanto questi nostrani collaboratori di rashisti @GiuseppeConteIT , Salvini, Berlusconi ecc siano dei p… - Toynagual40 : RT @Marco_dreams: Draghi premiato a New York e subito Salvini dice che il governo di destra non prevede nessuna carica per lui. Normale, ne… -