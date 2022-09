Rivolta in Iran dopo la morte di Mahsa Ora può saltare il negoziato sul nucleare (Di mercoledì 21 settembre 2022) La vicenda della ragazza con l'hijiab indossato male morta nelle mani della polizia ha scatenato una Rivolta senza precedenti contro il governo di Teheran. Un altro ostacolo per il negoziato sul nucleare Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 21 settembre 2022) La vicenda della ragazza con l'hijiab indossato male morta nelle mani della polizia ha scatenato unasenza precedenti contro il governo di Teheran. Un altro ostacolo per ilsulSegui su affaritaliani.it

