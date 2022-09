Renato Zero, il dolore per la tragedia: “Un vuoto assoluto” | Tristezza infinita (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un dolore lacerante causato dalla scomparsa di una figura fondamentale. Renato Zero ricorda tutto con una Tristezza senza fine. Renato Zero è uno dei cantanti più celebri nel panorama musicale italiano. È arrivato ad una carriera costellata di successi dopo anni passati ad esibirsi in diversi locali in cui veniva considerato ‘Zero’. Queste parole che sarebbero dovute essere ricevute come offese, hanno fatto sì che il cantante si impegnasse sempre più e adottasse proprio Zero come nome d’arte. Il successo per Renato Zero è arrivato negli anni 70, con diversi brani tra cui Il Triangolo No, Il carrozzone e Mi vendo. Nei 10 anni a seguire, il cantante ha vissuto dei momenti caratterizzati da una profonda ... Leggi su ildemocratico (Di mercoledì 21 settembre 2022) Unlacerante causato dalla scomparsa di una figura fondamentale.ricorda tutto con unasenza fine.è uno dei cantanti più celebri nel panorama musicale italiano. È arrivato ad una carriera costellata di successi dopo anni passati ad esibirsi in diversi locali in cui veniva considerato ‘’. Queste parole che sarebbero dovute essere ricevute come offese, hanno fatto sì che il cantante si impegnasse sempre più e adottasse propriocome nome d’arte. Il successo perè arrivato negli anni 70, con diversi brani tra cui Il Triangolo No, Il carrozzone e Mi vendo. Nei 10 anni a seguire, il cantante ha vissuto dei momenti caratterizzati da una profonda ...

TuttoSuRoma : Renato Zero al Circo Massimo, un compleanno lungo una settimana di canzoni: a #Roma centomila sorcini per i se… - blackmattitude : @simone_volponi Sembra abbia sputtanato anche Renato zero andrà presto a dare compagnia ad Alda D'Eusanio ?? - SadalSuud33 : Ho un'anima con me Cit. Renato Zero - SadalSuud33 : Non credere a niente che non sia amore vero Cit. Renato Zero - SadalSuud33 : Che luce che c'è Cit. Renato Zero -