Real Madrid, Asensio: «Potevo andare via, ora spero nel rinnovo. Il Barcellona…»

Il fantasista spagnolo del Real Madrid Marco Asensio ha parlato nella trasmissione El Partidazo de Cope: le dichiarazioni sul futuro FUTURO – «Quest'estate avevo la possibilità di andare via, ma sono rimasto. Qui sono sempre stato felice e spero di firmare un nuovo contratto, ma non dipende solo da me perché ci sono molti altri fattori in gioco. Le voci di mercato sono normali, visto che tra pochi mesi potrò firmare come free agent… Non andrò mai al Barcellona? Non ho mai pensato a un futuro nel Barça, quindi in questo momento non posso rispondere»

