Pamela Prati aveva un fidanzato vero durante la storia di Mark Caltagirone: chi è l’uomo misterioso? (Di mercoledì 21 settembre 2022) Pamela Prati viene ormai spesso associata a Mark Caltagirone e alla truffa romantica di cui dice di esser stata vittima. Molti non sanno che, all’epoca della sua finta relazione con l’inesistente imprenditore romano, la showgirl aveva un vero fidanzato! Ma chi è? Leggi anche: Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese perché si sono lasciati? Cosa è... Leggi su donnapop (Di mercoledì 21 settembre 2022)viene ormai spesso associata ae alla truffa romantica di cui dice di esser stata vittima. Molti non sanno che, all’epoca della sua finta relazione con l’inesistente imprenditore romano, la showgirlun! Ma chi è? Leggi anche: Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese perché si sono lasciati? Cosa è...

trash_italiano : Più che l'entrata di Pamela Prati ed Elenoire Ferruzzi al #GFVIP, io ho bisogno di vedere come Barbara parlerà di l… - trash_italiano : Dicembre 2022, Cinecittà La produzione del #GFVIP e Alfonso Signorini decidono di far entrare una nuova concorrent… - trash_italiano : NECESSITO UN PAMELA PRATI VS ELENOIRE FERRUZZI #GFVIP - feelslikehome22 : Questo cast partito a bomba, già attivissimi alle 10.20 vanno a svegliare Pamela Prati con le padelle #GFvip - nessunoeheidi : RT @MedInfinityIT: Quando Pamela Prati ha preso tutti i taxi e a te tocca correre ?? Corri su Mediaset Infinity per rivedere la prima punta… -