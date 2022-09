Pagamento pensione di ottobre 2022: cambiano date e importi (Di mercoledì 21 settembre 2022) cambiano le date da ottobre 2022 per il Pagamento della pensione, per cui molti contribuenti si stanno chiedendo quando arriverà il momento di ritirare la propria. Le decorrenze degli assegni pensionistici stanno per essere modificare in base alle modalità di erogazione (accredito su conto corrente o ritiro in contanti agli sportelli dedicati). In particolare, pare aver subito variazioni il calendario dei pagamenti per quanto riguarda i pensionati che ritirano in contanti la pensione negli Uffici Postali. Del resto, sappiamo ormai che, in seguito allo stato di emergenza relativo a alla pandemia da Covid-19, le pensioni non sono più pagate in anticipo e che l’erogazione ha una decorrenza suddivisa in più giornate seguendo l’ordine alfabetico del cognome dei ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 21 settembre 2022)ledaper ildella, per cui molti contribuenti si stanno chiedendo quando arriverà il momento di ritirare la propria. Le decorrenze degli assegni pensionistici stanno per essere modificare in base alle modalità di erogazione (accredito su conto corrente o ritiro in contanti agli sportelli dedicati). In particolare, pare aver subito variazioni il calendario dei pagamenti per quanto riguarda i pensionati che ritirano in contanti lanegli Uffici Postali. Del resto, sappiamo ormai che, in seguito allo stato di emergenza relativo a alla pandemia da Covid-19, le pensioni non sono più pagate in anticipo e che l’erogazione ha una decorrenza suddivisa in più giornate seguendo l’ordine alfabetico del cognome dei ...

UApax4UA : Grazie D'Angelo, sono con te, ma se dovessi iscrivermi a tutti i siti con informazioni a pagamento che me lo chiedo… - RaiGio69 : @LactosF @LoPsihologo .. ed in pensione dopo 15 anni di lavoro con il pagamento a carico azienda degli anni mancant… - giulioilgamba : @Robbinnudd @Giorgiolaporta La dittatura già c' - solagimma : RT @chil_q: STOP ALLA PENSIONE PER 5 #SACERDOTI #ACCUSATI DI #PEDOFILIA La Chiesa appellandosi al Diritto Canonico ha dichiarato di non do… - FsSenni : RT @chil_q: STOP ALLA PENSIONE PER 5 #SACERDOTI #ACCUSATI DI #PEDOFILIA La Chiesa appellandosi al Diritto Canonico ha dichiarato di non do… -