Omicidio a Signa (Firenze), uccisa una 47enne: fermato il fratello (Di mercoledì 21 settembre 2022) commenta Omicidio in un'abitazione a Signa , in provincia di Firenze . La vittima è una donna di 46 anni. I carabinieri hanno fermato il presunto autore del delitto, il fratello 50enne della donna, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 settembre 2022) commentain un'abitazione a, in provincia di. La vittima è una donna di 46 anni. I carabinieri hannoil presunto autore del delitto, il50enne della donna, ...

Agenzia_Ansa : Una donna di 46 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Signa, in provincia di Firenze. I carabinieri sul… - PalermoToday : Donna uccisa in casa, fermato il fratello: l'ipotesi della lite per soldi - Today_it : Donna uccisa in casa, fermato il fratello: l'ipotesi della lite per soldi - romatoday : Donna uccisa in casa, fermato il fratello: l'ipotesi della lite per soldi - Moixus1970 : RT @rtl1025: ?? Sarebbe stato individuato dai carabinieri il presunto autore dell'omicidio di una donna di 46 anni, a #Signa (Firenze), deli… -