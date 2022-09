“Non posso restare”. GF Vip 7, primo colpo di scena: la concorrente avverte di dover uscire (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dopo aver confessato di non avere una storia sentimentale, e nemmeno un’avventura fugace, da più di quattro anni, ma pure di avere ammiratori 30enni alle calcagna ai quali non concede soddisfazioni, Patrizia Rossetti ha fatto un’altra confessione ben più destabilizzante per il pubblico. Il GF Vip 7 per lei si concluderà molto presto. Gli spettatori di Canale 5 e dell’incessante diretta televisiva del reality di Alfonso Signorini stanno sperando che il conduttore, gli autori, i coinquilini, qualcuno del GF Vip 7 insomma, riesca a farle cambiare idea. Però, Patrizia Rossetti ha messo le mani avanti, rivelando di un problema che la attende fuori dalla spiata dimora di Cinecittà. Patrizia Rossetti, uscita già prevista dal GF Vip 7 “A gennaio qui? No, non posso ragazzi. Non ci sarò, troppo lungo. C’ho un sacco di cose da fare. Adesso ve lo dico. Sono partita ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dopo aver confessato di non avere una storia sentimentale, e nemmeno un’avventura fugace, da più di quattro anni, ma pure di avere ammiratori 30enni alle calcagna ai quali non concede soddisfazioni, Patrizia Rossetti ha fatto un’altra confessione ben più destabilizzante per il pubblico. Il GF Vip 7 per lei si concluderà molto presto. Gli spettatori di Canale 5 e dell’incessante diretta televisiva del reality di Alfonso Signorini stanno sperando che il conduttore, gli autori, i coinquilini, qualcuno del GF Vip 7 insomma, riesca a farle cambiare idea. Però, Patrizia Rossetti ha messo le mani avanti, rivelando di un problema che la attende fuori dalla spiata dimora di Cinecittà. Patrizia Rossetti, uscita già prevista dal GF Vip 7 “A gennaio qui? No, nonragazzi. Non ci sarò, troppo lungo. C’ho un sacco di cose da fare. Adesso ve lo dico. Sono partita ...

LucaBizzarri : @CollotMarta @potere_alpopolo @papbologna @unione_popolare @CremaschiG Per me lei può stare dove vuole. E io, se po… - borghi_claudio : @simonettaemarco Grazie. Comunque non c'è coraggio, semplicemente desiderio di spiegare a gente esaperata dove potr… - EleonoraEvi : Non posso che dire grazie ad Alessandro, Leonardo, Marina, Francesco e tutte le ragazze e tutti i ragazzi che stann… - _imMartina_ : RT @racconterodjte: Posso dire che la morte di Manuel Vallicella è una grande sconfitta? Le malattie mentali sono un problema serio e non è… - Ade9515 : Posso dirlo? Si può dire? Siete davvero molto suscettibili, non vi si può dire nulla #sallo. -