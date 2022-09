Inter | Steven Zahng torna in Italia entro domenica | massima fiducia ad Inzaghi

Leggi su intermagazine

(Di mercoledì 21 settembre 2022)diZhang in SimoneSta per concludersi il viaggio negli USA diZhang che al suo riconfermerà ladella società in Simonenonostante il periodo no che sta attraversando l’. A riferirlo è il Corriere dello Sport in edicola oggi. “Zhang sarà inprima del week end e siederà in tribuna in occasione dei delicati incontri previsti dopo la sosta contro la Roma (sabato 1 ottobre) e contro il Barcellona (martedì 4). Da una decina di giorni a Los Angeles per motivi familiari, il presidente sta programmando il suo ria Milano, ma si è tenuto e si tiene costantemente informato ...