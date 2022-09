Gosens preferito a Kostic | il retroscena del mercato dell’Inter

angeloinitaly : RT @fcin1908it: GdS – Retroscena Gosens: “Inzaghi lo ha preferito a un altro nome. Ha cambiato idea?” - fcin1908it : GdS – Retroscena Gosens: “Inzaghi lo ha preferito a un altro nome. Ha cambiato idea?” - TUTTOJUVE_COM : Gazzetta - Retroscena Kostic: c'era l'Inter, ma i nerazzurri hanno preferito Gosens - FcInterNewsit : GdS - Equivoco Gosens: fu preferito a Kostic, ma ora Inzaghi non lo vede. Che succede? - Vitomasel : @PensieroInteri1 @BetterCallGigi Le uniche soluzioni che intravedo al momento sono: 1.Onana titolare fisso. 2.Torna… -

Commenta per primo Retroscena di mercato all'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi hail tedesco Robin(arrivato a gennaio dall'Atalanta) al serbo Filip Kostic (poi passato in estate dall'Eintracht Francoforte alla Juventus) come erede del croato Ivan Perisic (andato ...Così, dopo averlocome titolare a De Vrij, ha messo l'olandese che nella stessa azione ha ... A disp.: Cordaz, Onana,, Bellanova, Asllani, Carboni, Zanotti. All.: S. Inzaghi Arbitro: ...Il tema dello scarso impiego di Gosens è uno dei più caldi in casa Inter. Eppure, per la GdS, Inzaghi a gennaio ha votato per il suo arrivo ...La Juventus sarebbe riuscita ad acquistare il cartellino di Filip Kostic grazie anche alla "rinuncia" dell'Inter: come riportato da "La Gazzetta dello Sport",infatti, ...