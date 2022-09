“È lei la mia donna”. GF Vip 7, Antonino Spinalbese si confessa: “Già mi manca” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Antonino Spinalbese è entrato al GF Vip 7 con l’intenzione di arrivare fino in fondo. “Se mi applico vinco il Gf Vip e non mi dovessi applicare lo vinco lo stesso”. Una presentazione che non è piaciuta a molti a cominciare da Orietta Berti che lo ha definito presuntuoso. Intanto domani, nel corso del nuovo appuntamento, Alfonso Signorini presenterà la nuova infornata di concorrenti. Otto nuovi concorrenti – tra questi Giovanni Ciacci e Wilma Goich – sono pronti a varcare la Porta Rossa per unirsi al gruppo di “vipponi” che ha fatto il suo ingresso nella Casa lunedì nel corso della diretta su Canale 5. Nel dettaglio entreranno: Carolina Marconi, ex gieffina e attuale fidanzata di Alessandro Tulli. Marco Bellavia, attore e personaggio pubblico. L’influencer Sofia Giaele De Donà, Daniele Del Moro, ex tronista e gieffino, Gegia, attrice e comica, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 settembre 2022)è entrato al GF Vip 7 con l’intenzione di arrivare fino in fondo. “Se mi applico vinco il Gf Vip e non mi dovessi applicare lo vinco lo stesso”. Una presentazione che non è piaciuta a molti a cominciare da Orietta Berti che lo ha definito presuntuoso. Intanto domani, nel corso del nuovo appuntamento, Alfonso Signorini presenterà la nuova infornata di concorrenti. Otto nuovi concorrenti – tra questi Giovanni Ciacci e Wilma Goich – sono pronti a varcare la Porta Rossa per unirsi al gruppo di “vipponi” che ha fatto il suo ingresso nella Casa lunedì nel corso della diretta su Canale 5. Nel dettaglio entreranno: Carolina Marconi, ex gieffina e attuale fidanzata di Alessandro Tulli. Marco Bellavia, attore e personaggio pubblico. L’influencer Sofia Giaele De Donà, Daniele Del Moro, ex tronista e gieffino, Gegia, attrice e comica, ...

AlexBazzaro : “Di fronte al ritorno della pandemia con le terapie intensive piene Lei cosa farebbe?” Salvini: “Obblighi, sanzion… - Roberto_Fico : Ho appena sentito la professoressa Silvana #Sciarra, nuova Presidente della Corte costituzionale, a lei ho fatto gl… - Gazzetta_it : Allegri-Ambra, è sempre caos. La moglie di Pazzini: 'Lei non va via da casa mia!' - matlyfaqualcosa : ciao, forse mi piace lui però forse mi piace lei :D grazie per essere venuti alla mia ted talk - abissomarino : @euphoriaajj È una lunga storia, in pratica me ne ha parlato questo ragazzo con cui mi sentivo, ed io li ho fatti c… -