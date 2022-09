Draghi all'Onu: “Fermi contro Putin, avanti con sanzioni" (Di mercoledì 21 settembre 2022) New York, 21 set. (Adnkronos) - Condanna la Russia per l'ultimo affondo sul referendum 'farsa' in Ucraina, blinda il futuro dell'Italia, "protagonista" dell'Ue e al fianco della Nato. Esorta il mondo ad andare avanti nel segno del multilateralismo, ma chiede anche all'Europa di fare di più, a cominciare dal price cap. Intervenendo all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nel suggestivo Palazzo di Vetro di New York, Mario Draghi difende le scelte fatte fin qui in difesa di Kiev - a partire dalle sanzioni - per una guerra che vede "un unico responsabile": "Aiutare l'Ucraina a proteggersi - rivendica - non è stata soltanto la scelta corretta da compiere. È stata l'unica scelta coerente con gli ideali di giustizia e fratellanza che sono alla base della Carta delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che questa Assemblea ha adottato ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) New York, 21 set. (Adnkronos) - Condanna la Russia per l'ultimo affondo sul referendum 'farsa' in Ucraina, blinda il futuro dell'Italia, "protagonista" dell'Ue e al fianco della Nato. Esorta il mondo ad andarenel segno del multilateralismo, ma chiede anche all'Europa di fare di più, a cominciare dal price cap. Intervenendo all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nel suggestivo Palazzo di Vetro di New York, Mariodifende le scelte fatte fin qui in difesa di Kiev - a partire dalle- per una guerra che vede "un unico responsabile": "Aiutare l'Ucraina a proteggersi - rivendica - non è stata soltanto la scelta corretta da compiere. È stata l'unica scelta coerente con gli ideali di giustizia e fratellanza che sono alla base della Carta delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che questa Assemblea ha adottato ...

