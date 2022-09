Draghi all’Onu e quell’omaggio a Gorbaciov Il commento dell’amb Castellaneta

Leggi su formiche

(Di mercoledì 21 settembre 2022) È un giudizio opportuno e doveroso ma forse insufficiente a descriverne la grandezza, ma si potrebbe dire che il discorso di Marioall’Assemblea generale delle Nazioni Unite sia stato una specie di legacy del suo operato proiettata anche su di un futuro per ulteriori impegni al servizio dell’Europa e delle relazioni transatlantiche. Nel momento in cui gli italiani si apprestano a eleggere un nuovo parlamento e nell’attesa di un nuovo governo (auspicabilmente entro i primi giorni di novembre), il presidente del Consiglio è volato a New York. Non soltanto solo per adempiere a un “rito”, ovvero i discorsi dei leader di tutti gli Stati che fanno parte delle Nazioni Unite (e che da due anni non si tenevano in presenza a causa della pandemia). Ma anche per rimarcare alcuni punti fermi della politica estera italiana. Lasciando dunque un implicito messaggio, contenente ...