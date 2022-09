“Cosa hanno combinato!”: scherzo crudele contro Pamela Prati, la sua reazione è tutto un programma [VIDEO] (Di mercoledì 21 settembre 2022) Primo scherzo crudele per Pamela Prati durante il sonno, lei risponde a tono: è stata detta una parolaccia Pamela-Prati (Twitter)I gieffini sono nella casa ormai da tre giorni e iniziano a divertirsi. La convivenza può essere dura ma le prime settimane essendo tutti soli si cerca di far gruppo pur di creare legami. Questa mattina due gieffini hanno deciso di fare uno scherzo a Pamela Prati. La donna entrata al GF Vip per volere di Alfonso Signorini non ha mai convinto né il pubblico, né gli stessi concorrenti. È stata infatti capace di far credere a tutti di avere un rapporto con una persona in realtà inesistente, potrebbe a sua volta far credere di tutto. Da ancora prima dell’arrivo in Casa, e quindi ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 21 settembre 2022) Primoperdurante il sonno, lei risponde a tono: è stata detta una parolaccia(Twitter)I gieffini sono nella casa ormai da tre giorni e iniziano a divertirsi. La convivenza può essere dura ma le prime settimane essendo tutti soli si cerca di far gruppo pur di creare legami. Questa mattina due gieffinideciso di fare uno. La donna entrata al GF Vip per volere di Alfonso Signorini non ha mai convinto né il pubblico, né gli stessi concorrenti. È stata infatti capace di far credere a tutti di avere un rapporto con una persona in realtà inesistente, potrebbe a sua volta far credere di. Da ancora prima dell’arrivo in Casa, e quindi ...

rusembitaly : ??????Diversi rispettabili giornalisti indipendenti italiani hanno ricevuto lettere identiche in lingua italiana su… - GiovaQuez : Zelensky: “La nostra Kupyansk. È difficile guardare cosa hanno fatto gli occupanti. Rovina, decadenza, dolore in og… - marattin : Hanno chiesto a Mario Draghi cosa pensa di quanto sta succedendo sulla delega fiscale. Credo che valga la pena asco… - eristicando : ma perchè dovete sempre per forza odiare le donne ma cosa vi hanno fatto di male cessi di merda - Maria_TAELandd : @minsarahyoon Non so cosa accada in certi giorni,ma in pochi minuti tutto cambia e nulla va come dovrebbe,ma poi ar… -