CdS – “Salvezza possibile se restiamo uniti”

(Di mercoledì 21 settembre 2022) 2022-09-20 17:00:36 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere: VERONA – Juan Cabal, nuovo difensore del Verona, si è presentato oggi in conferenza stampa: “Ho deciso di venire a Verona con la mia famiglia perché era un’occasione interessante considerando il valore del Club, della sua storia e della città. Sono sicuro di poter crescere professionalmente in questa squadra – ha dichiarato- L’esordio? stata una partita molto difficile, ma sono stato molto felice per il mio ingresso in campo. Un debutto che sognavo da quando ero piccolo. In merito al mio ruolo, come difensore posso giocare sia sulla sinistra che al centro. Le mie caratteristiche sono la velocità, la dinamicità e la tecnica. Detto questo, sono disposto a giocare nel ruolo che mi viene richiesto. In Europa anche grazie a mio padre? Vero, sicuramente è merito suo e di quello che mi ha insegnato. Ma devo ...