Casi Covid a scuola | regole isolamento e quarantena Niente Dad per studenti positivi

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Non è possibile entrare o permanere ase si èalo se si ha sintomatologia compatibile con il, o, ancora, con temperatura corporea oltre i 37,5°. Ma come compotarsi in caso dità? Il Ministero della Salute ha aggiornato le nuoveriguardanti l'. L'articolo .

Sky Tg24

di positività al- 19 incominciano nuovamente a preoccupare, tanto che in alcune regioni si parla già di boom di contagi nelle scuole . Ma come comportarsi se si scopre di avere contratto ...PUGLIA - Scende ancora la curva del contagio: la convivenza con ilva avanti senza particolari problemi. Intanto, gli italiani si devono preparare a fare i conti ...Bambino Gesù i primidi ... Covid, le news di oggi. Fiaso: in 7 giorni - 3,3% ricoveri, no segni risalita. LIVE I n Calabria, nelle ultime 24 ore, diminuiscono i pazienti isolati a domicilio (-439) e quelli ricoverati nei reparti Covid (-2) mentre salgono i pazienti in ...Sono 851 i nuovi casi covid in Puglia su 8.093 test giornalieri eseguiti, con una incidenza del 10%. Una la vittima registrata. Delle 10.337 persone attualmente positive, 109 sono ricoverate in area..