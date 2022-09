ATP Metz 2022: Lorenzo Musetti sconfitto da Sebastian Korda dopo un match di qualità (Di mercoledì 21 settembre 2022) Termina in maniera immediata (2° turno) il cammino di Lorenzo Musetti al torneo ATP 250 di Metz. Al Moselle Open francese, il toscano esce di scena per mano dell’americano Sebastian Korda, che lo supera per 6-3 7-6(6) in una partita nella quale la qualità, già di buon livello nel primo set, si alza notevolmente nel secondo. Per Korda ora, ai quarti, c’è uno tra Lorenzo Sonego e il francese Gilles Simon. dopo tre game innocui, nel quarto un errore di rovescio costringe Musetti a salvare una palla break. Lo fa con stile, e nel punto successivo è proprio quel colpo monomane a regalargli un gran contropiede in lungolinea. Il problema, però, è che di lì l’azzurro non vince altri punti, e anzi cede la battuta con un doppio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 settembre 2022) Termina in maniera immediata (2° turno) il cammino dial torneo ATP 250 di. Al Moselle Open francese, il toscano esce di scena per mano dell’americano, che lo supera per 6-3 7-6(6) in una partita nella quale la, già di buon livello nel primo set, si alza notevolmente nel secondo. Perora, ai quarti, c’è uno traSonego e il francese Gilles Simon.tre game innocui, nel quarto un errore di rovescio costringea salvare una palla break. Lo fa con stile, e nel punto successivo è proprio quel colpo monomane a regalargli un gran contropiede in lungolinea. Il problema, però, è che di lì l’azzurro non vince altri punti, e anzi cede la battuta con un doppio ...

