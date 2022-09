Assoldare un killer sul Dark Web si può e non è nemmeno troppo complicato (Di mercoledì 21 settembre 2022) Droghe, documenti falsificati, armi: sono questi i “best seller” che vengono in mente quando si parla dell’argomento Dark Web. Ma, sfortunatamente, la realtà a volte supera anche l’immaginazione. Lo racconta uno studio – che a breve sarà reso pubblico – realizzato da Swascan, parte del polo di Cyber Security di Tinexta Group. Come si legge nel testo realizzato dagli esperti del Security operation center della società milanese, nella lista di servizi e prodotti offerti in questo “angolo nascosto” della rete, infatti, sarebbero presenti anche annunci pubblicati da veri e propri sicari, pronti a offrire i propri “servigi”. L’emergere del Dark Web come mezzo di comunicazione affermato negli ultimi dieci anni, ha infatti permesso la proliferazione dei cosiddetti “Killing Forum” con la presenza di questi contract killers all’interno. A ... Leggi su panorama (Di mercoledì 21 settembre 2022) Droghe, documenti falsificati, armi: sono questi i “best seller” che vengono in mente quando si parla dell’argomentoWeb. Ma, sfortunatamente, la realtà a volte supera anche l’immaginazione. Lo racconta uno studio – che a breve sarà reso pubblico – realizzato da Swascan, parte del polo di Cyber Security di Tinexta Group. Come si legge nel testo realizzato dagli esperti del Security operation center della società milanese, nella lista di servizi e prodotti offerti in questo “angolo nascosto” della rete, infatti, sarebbero presenti anche annunci pubblicati da veri e propri sicari, pronti a offrire i propri “servigi”. L’emergere delWeb come mezzo di comunicazione affermato negli ultimi dieci anni, ha infatti permesso la proliferazione dei cosiddetti “Killing Forum” con la presenza di questi contracts all’interno. A ...

