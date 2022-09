Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 21 settembre 2022 | Trono Classico e Over (Di mercoledì 21 settembre 2022) Uomini e Donne, Anticipazioni oggi, 21 settembre 2022 Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 21 settembre 2022, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono Classico e Over accorpati. Ma quali sono le Anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Le Anticipazioni della puntata di oggi Nel corso della puntata in onda oggi ci sarà spazio per la presentazione delle due nuove troniste di questa edizione. La prima è un volto ben noto al pubblico del talk show di Maria De Filippi: trattasi della giovane Federica Aversano, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 settembre 2022), 21è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, mercoledì 21, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diNel corso della puntata in ondaci sarà spazio per la presentazione delle due nuove troniste di questa edizione. La prima è un volto ben noto al pubblico del talk show di Maria De Filippi: trattasi della giovane Federica Aversano, ...

