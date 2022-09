Almanacco del 21-09-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 settembre 2022)del giorno mercoledì 21 settembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Matteo Apostolo il nome deriva dall’ebraico matija poi latinizzato in matteohs significa dono di Dio Il proverbio dice a San Matteo il cacciator salta in piedi e noi andiamo a salutare a fare gli auguri nativi Oggi intanto sono nati oggi Stephen King Ivano Fossati Filippa lagerback pronunciata bene Roger è Stephen King Come si dice vabbè andiamo a fare gli auguri invece ai nostri ai nostri nati più rapidi che ci hanno scritto Allora Alessandro Ernesto Gianfranco Giorgio Livia Livia Guarda chetogliere abbiamo ritirato fuori buon compleanno Livia e andiamo a salutare immediatamente anche i più rapidi che ci hanno raggiunto questa mattina con i loro messaggi i loro saluti e in particolare andiamo a salutare Alessio Gaia sarà sempre in onda anche lei buona giornata E ...