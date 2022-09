Alla Juventus conviene esonerare Allegri? Spunta un retroscena misterioso (Di mercoledì 21 settembre 2022) Non è una situazione semplice quella che sta vivendo la Juventus; la soluzione, però, non sembra essere l’esonero di Allegri. Dieci punti dal primo posto, due sconfitte consecutive in Champions e il rischio di dire addio, prematuramente, agli obiettivi prefissati è piuttosto alto. In casa del Monza è stato, probabilmente, il punto più basso di inizio stagione bianconera; le cose che non funzionano sono veramente tante con Allegri ad essere finito sul banco degli imputati. Il tecnico non riesce a dare un gioco in grado di soddisfare le esigenze del pubblico considerando il valore della rosa a disposizione. LaPresseGli infortuni non possono essere l’unica giustificazione per quanto visto in questo primo scorcio di stagione; la Juventus, infatti, può fare molto meglio di così perché la rosa è forte ed è in grado di ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 21 settembre 2022) Non è una situazione semplice quella che sta vivendo la; la soluzione, però, non sembra essere l’esonero di. Dieci punti dal primo posto, due sconfitte consecutive in Champions e il rischio di dire addio, prematuramente, agli obiettivi prefissati è piuttosto alto. In casa del Monza è stato, probabilmente, il punto più basso di inizio stagione bianconera; le cose che non funzionano sono veramente tante conad essere finito sul banco degli imputati. Il tecnico non riesce a dare un gioco in grado di soddisfare le esigenze del pubblico considerando il valore della rosa a disposizione. LaPresseGli infortuni non possono essere l’unica giustificazione per quanto visto in questo primo scorcio di stagione; la, infatti, può fare molto meglio di così perché la rosa è forte ed è in grado di ...

CB_Ignoranza : Riccardo Trevisani ha detto la sua sul momento nero della Juve di Max Allegri alla trasmissione Pressing. Trevisan… - gippu1 : Poi la Punta Esperta, arrivata negli ultimi giorni di mercato. In questo caso, per fortuna della Juventus, Milik se… - EnricoTurcato : 0 punti su 6 in Champions 10 punti su 21 in campionato 7 punti di distacco dalle prime Il “gioco” non conterà… - avespartacus : RT @sportmediaset: Juve alla resa dei conti: venerdì il CdA che può 'decidere' il futuro di Allegri #juventus #cda - AndreaGalliano8 : RT @mascherajuve: “la Juventus dovrebbe essere in cima alla classifica e vincere tutte le partite 3-0” Non ha mancato di rispetto a nessun… -