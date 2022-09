A Mirabilandia dal 1° ottobre torna Halloween

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Ravenna, 21 set. (Adnkronos) - Zombie, zucche, mostri, streghe, dolcetti e scherzetti, horror e magia: questi sono alcuni degli ingredienti del famosodiche prenderà il via sabato 1°. Per i più piccoli tunnel fatati e animazioni con i personaggi più amati di Nickelodeon. Per i più coraggiosi tunnel con mostruose creature in carne e ossa e l'Horror Festival con nuove horror zone attive solo di notte. Per i giovani visitatori le tante sorprese del Labrivinto Stregato, un percorso animato da magiche creature in cui sarà facile perdere l'orientamento; arcobaleni di fiori colorati nel tunnel il Ponte dei Ricordi per atmosfere incantate. Bizzarri personaggi e trampolieri saranno al centro del nuovissimo spettacolo The Witching Time by Teatro del Ramino. Tanta magia e tanta musica ...