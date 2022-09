Una personale di Lukas Glinkowski all’ex Lanificio (Di martedì 20 settembre 2022) Ripartono le mostre dopo la pausa estiva. Venerdì 23 settembre dalle 19 la galleria Luigi Solito apre al pubblico con 13 lavori inediti pensati dall’artista polacco Lukas Glinkowski nello spazio dell’ex Lanificio. “00” solo exhibition è frutto di un lavoro di produzione condivisa con la galleria che lo rappresenterà in Italia, sostenendolo anche all’estero. Lukas ... L'articolo proviene da Espresso napoletano. Leggi su espressonapoletano (Di martedì 20 settembre 2022) Ripartono le mostre dopo la pausa estiva. Venerdì 23 settembre dalle 19 la galleria Luigi Solito apre al pubblico con 13 lavori inediti pensati dall’artista polacconello spazio dell’ex. “00” solo exhibition è frutto di un lavoro di produzione condivisa con la galleria che lo rappresenterà in Italia, sostenendolo anche all’estero.... L'articolo proviene da Espresso napoletano.

