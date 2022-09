Ultime Notizie – Emanuele Filiberto: “Funerali Elisabetta rafforzano idea monarchica” (Di martedì 20 settembre 2022) “Magnifica, bellissima, degna di una grande regina, di un grande Paese e di un grande popolo”. Con queste parole Emanuele Filiberto di Savoia, raggiunto dalla AdnKronos a Montecarlo, descrive la cerimonia funebre in onore di Elisabetta II nell’abbazia di Westminster a Londra, dove non è potuto essere presente perché bloccato dal Covid, che ancora oggi lo segnala positivo all’ultimo tampone. “Mi ha molto rattristito il fatto di non poter andare e di non poter salutare personalmente tante persone, anche miei cugini, cui voglio un gran bene; ma ci siamo sentiti telefonicamente e ci siamo dati appuntamento al prossimo grande evento storico, ovvero l’incoronazione di re Carlo III, per il quale nutro grande affetto e stima”, ribadisce. “La stessa regina aveva organizzato e messo a punto il suo funerale: questo – afferma ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 20 settembre 2022) “Magnifica, bellissima, degna di una grande regina, di un grande Paese e di un grande popolo”. Con queste paroledi Savoia, raggiunto dalla AdnKronos a Montecarlo, descrive la cerimonia funebre in onore diII nell’abbazia di Westminster a Londra, dove non è potuto essere presente perché bloccato dal Covid, che ancora oggi lo segnala positivo all’ultimo tampone. “Mi ha molto rattristito il fatto di non poter andare e di non poter salutare personalmente tante persone, anche miei cugini, cui voglio un gran bene; ma ci siamo sentiti telefonicamente e ci siamo dati appuntamento al prossimo grande evento storico, ovvero l’incoronazione di re Carlo III, per il quale nutro grande affetto e stima”, ribadisce. “La stessa regina aveva organizzato e messo a punto il suo funerale: questo – afferma ...

