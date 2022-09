Tumori femminili, a Milano la mostra “Con.Tu.rbante”: “Libere dalla paura della diversità” (Di martedì 20 settembre 2022) Artigianalità e amore per se stessi e per la vita. Sono queste le basi del progetto “Con.TU.rbante – Solo perché mi piace”, una mostra fotografica promossa in occasione del “World Go Day 2022”, la quarta Giornata Mondiale dei Tumori Ginecologici (il 20 settembre) da “Acto – Alleanza contro il Tumore Ovarico”, la prima rete nazionale di associazioni pazienti composta da più realtà unite dalla comune missione di dare sostegno alle donne colpite da neoplasie ginecologiche. Per molto tempo, nell’immaginario femminile, il turbante è stato associato al tumore. Oggi non è più così: il turbante è diventato un accessorio che esalta la bellezza e la femminilità di ogni donna. E lo dimostrano gli scatti che il fotografo Francesco Sciacca ha realizzato per la ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 20 settembre 2022) Artigianalità e amore per se stessi e per la vita. Sono queste le basi del progetto “Con.TU.– Solo perché mi piace”, unafotografica promossa in occasione del “World Go Day 2022”, la quarta Giornata Mondiale deiGinecologici (il 20 settembre) da “Acto – Alleanza contro il Tumore Ovarico”, la prima rete nazionale di associazioni pazienti composta da più realtà unitecomune missione di dare sostegno alle donne colpite da neoplasie ginecologiche. Per molto tempo, nell’immaginario femminile, il tuè stato associato al tumore. Oggi non è più così: il tuè diventato un accessorio che esalta la bellezza e latà di ogni donna. E lo dino gli scatti che il fotografo Francesco Sciacca ha realizzato per la ...

