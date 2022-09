Superbonus, servono prove video dei lavori eseguiti. I tecnici: «Non siamo youtuber» (Di martedì 20 settembre 2022) La lotta alle truffe dei bonus edilizi si arricchisce dell’arma digitale. Istituti di credito e di consulenza hanno iniziato a richiedere prove video e foto certificate dei lavori eseguiti. Ma i professionisti non ci stanno: «Il nostro non è il timbro di Hello Kitty» Leggi su corriere (Di martedì 20 settembre 2022) La lotta alle truffe dei bonus edilizi si arricchisce dell’arma digitale. Istituti di credito e di consulenza hanno iniziato a richiederee foto certificate dei. Ma i professionisti non ci stanno: «Il nostro non è il timbro di Hello Kitty»

