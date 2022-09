Serie B, a Pisa torna D'Angelo: è ufficiale (Di martedì 20 settembre 2022) Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. A Pisa torna di moda il ritornello di Venditti: sulla panchina nerazzurra è tornato Luca D'Angelo, l'amatissimo allenatore pescarese che, solo pochi mesi fa, aveva... Leggi su europa.today (Di martedì 20 settembre 2022) Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi rino. Adi moda il ritornello di Venditti: sulla panchina nerazzurra èto Luca D', l'amatissimo allenatore pescarese che, solo pochi mesi fa, aveva...

