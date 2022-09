sportli26181512 : Scalvini: 'Mi ispiro a Thiago Silva e Bastoni'. L'Atalanta, il Brescia e l'U21...: Reduce dal gol vittoria che ha p… - fcin1908it : Scalvini: “Da bambino mi piaceva Thiago Silva, ora mi ispiro anche a Bastoni” - AtalantaBCFeed : Scalvini: “Meglio difensore che centrocampista, mi ispiro a Thiago Silva e Bastoni” #ForzaAtalanta #ABC1907 - sportli26181512 : Scalvini: 'Meglio difensore che centrocampista, mi ispiro a Thiago Silva e Bastoni': Scalvini: 'Meglio difensore ch… - Gazzetta_it : Scalvini: “Meglio difensore che centrocampista, mi ispiro a Thiago Silva e Bastoni” -

La Gazzetta dello Sport

... e poi da bambino mi piaceva Thiago Silva, cerco di prendere ispirazione da lui, e da Bastoni dell'Inter anche", dice dal ritiro degli azzurrini a Castel di Sangro, che proprio al difensore ...I nostri avversari maturano prima, vengono da culture diverse" Come si inverte la tendenza "Puntando di più neglie negli Gnonto. Vedere i miei compagni giocare in Nazionale maggiore è ... Scalvini: "Meglio difensore che centrocampista, mi ispiro a Thiago Silva e Bastoni" Dal ritiro dell'Under 21 parla l’autore del gol con cui l’Atalanta ha battuto la Roma all’Olimpico: "In Italia i giovani giocano tanto. E ringrazio Gasperini che ha sempre avuto grande fiducia in me" ...Vittoria importante per l’Atalanta che si gode la vittoria esterna contro una Roma bella a sprazzi. Il calcio è piuttosto semplice: basta un tiro ben assestato per vincere ed è quello che è successo a ...