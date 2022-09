“Rivoglio mio figlio” così Silvia ha dovuto dire addio a Mattia

(Di martedì 20 settembre 2022) La disperazione di una mamma che si è vista strappare dalle braccia il suo bambino dalla furia di un’alluvione. La terribile alluvione che si è verificata nei giorni scorsi nelle Marche ha provocato vittime e dispersi.Mereu era insieme aldi 8 anni,, quando il fiume ha travolto la sua auto. La donna ha fatto di tutto per mettere in salvo ilche, però, è svanito, inghiottito da un’ondata di fango e detriti. ANSA/MATTEO CORNER/archivioora si trova ricoverata per un principio di ipotermia. È viva ma disperata: lo sguardo è vuoto, i capelli ancora incostrati dal fango.Mereu è in un letto d’ospedale. Con forza è riuscita a sopravvivere alla forza brutale del fiume che l’ha travolta mentre si trovava in auto. Ha fatto di tutto ...

Sono disperata,figlio". Continuano le ricerche dei dispersi. Il padre di Mattia continua le ricerche. Nonostante il ritrovamento dello zainetto, il padre di Mattia, Tiziano Luconi , non ...Ma iofiglio. Riportatelo alla sua mamma".“Vorrei poter tornare indietro a quel giorno per non uscire e riavere la mia bambina”. Inizia così la lettera di Alessia Pifferi, 37 anni, la donna accusata di omicidio per aver lasciato morire di ste ..."Sento il bisogno di avere la necessità di avere persone vicino a me; anche se giudicano male. Per parlare di oggi e del papà di Diana devo dire che non mi ...