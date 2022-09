Prende a bastonate un motociclista, denunciato nel Napoletano (Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Aggredisce un motociclista per una lite scoppiata in strada. Colpi inflitti con un bastone di legno, che la vittima è riuscita ad attutire grazie al casco. Ad intervenire e bloccare l’uomo sono stati gli agenti di polizia, transitati in quel momento in zona. Per questo motivo a Torre del Greco gli uomini del locale commissariato hanno denunciato un uomo di 72 anni, con precedenti di polizia. Per lui le accuse sono di minaccia, lesioni personali e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. I poliziotti, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Nazionale (lunga arteria che collega Torre del Greco a Torre Annunziata) hanno notato una moto ed un’auto con la portiera aperta al centro della strada e, poco distante, un uomo che con un bastone stava colpendo un giovane che ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Aggredisce unper una lite scoppiata in strada. Colpi inflitti con un bastone di legno, che la vittima è riuscita ad attutire grazie al casco. Ad intervenire e bloccare l’uomo sono stati gli agenti di polizia, transitati in quel momento in zona. Per questo motivo a Torre del Greco gli uomini del locale commissariato hannoun uomo di 72 anni, con precedenti di polizia. Per lui le accuse sono di minaccia, lesioni personali e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. I poliziotti, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Nazionale (lunga arteria che collega Torre del Greco a Torre Annunziata) hanno notato una moto ed un’auto con la portiera aperta al centro della strada e, poco distante, un uomo che con un bastone stava colpendo un giovane che ...

hortominnesota : @carlo_scasserra @juventusfc Perché hanno un allenatore che li prende a bastonate, ciò che servirebbe a noi - giorgio_tezza : @sabrimaggioni Perche nessuno lo prende a bastonate così tace per un po - Zelgadis265 : @ziopasquy @Cadelux credo non possa cambiare squadra nella stessa stagione, e in ogni caso Zhang lo prende a baston… - Dottor_Strowman : Dejan che vede Cagardini con la sua 5 e lo prende a bastonate sulle ginocchia Un sogno... - LorenaRambaldi : @meltingmax @GiorgiaMeloni @FratellidItalia L’Italia è da tempo che prende delle bastonate !!! -