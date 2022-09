Pallanuoto, C.N. Posillipo terzo al Torneo Fritz Dennerlein (Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPosillipo (Na) – Buon terzo posto per il C.N. Posillipo nel Torneo “Fritz Dennerlein”, disputato a Marina di Vico il 18 e 19 settembre. La formazione rossoverde, nonostante le assenze degli stranieri Stevenson, Abramson e Milicic, del portiere Spinelli, del centroboa Lanfranco e dell’ultimo acquisto Giuliano Mattiello, ha ben figurato, riuscendo a vincere la finale per terzo e quarto posto contro la Roma, 8-7 il risultato finale. Nelle partite precedenti, il C.N. Posillipo, allenato da Mister Koinis, causa impegno di mister Roberto Brancaccio con la Nazionale Under19 agli Europei di Categoria, ha ceduto alla Rari Nantes Salerno, 8-3 il finale, ed all’Anzio Waterpolis, 11-7 il punteggio. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Buonposto per il C.N.nel”, disputato a Marina di Vico il 18 e 19 settembre. La formazione rossoverde, nonostante le assenze degli stranieri Stevenson, Abramson e Milicic, del portiere Spinelli, del centroboa Lanfranco e dell’ultimo acquisto Giuliano Mattiello, ha ben figurato, riuscendo a vincere la finale pere quarto posto contro la Roma, 8-7 il risultato finale. Nelle partite precedenti, il C.N., allenato da Mister Koinis, causa impegno di mister Roberto Brancaccio con la Nazionale Under19 agli Europei di Categoria, ha ceduto alla Rari Nantes Salerno, 8-3 il finale, ed all’Anzio Waterpolis, 11-7 il punteggio. L'articolo proviene da ...

