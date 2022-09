Nvidia annuncia le nuove schede video con GPU Ada Lovelace RTX 4090 e RTX 4080

(Di martedì 20 settembre 2022) La nuova GPU Adaoffre prestazioni in ray tracing più che raddoppiate grazie a core dedicati più potenti ma anche asoluzioni architetturali. Arriva la terza iterazione della tecnologia DLSS in grado moltiplicare il frame rate di fino quattro volte rispetto alla generazione precedente. Prezzi in salita....

Jensen Huang ha anche annunciatoDLSS 3 - la rivoluzione next - gen della tecnologia di grafica neurale Deep Learning Super Sampling dell'azienda per giochi e applicazioni creative.