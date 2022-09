“Non può guarire”. Simona Ventura choc sul compagno Giovanni Terzi, una malattia grave (Di martedì 20 settembre 2022) Rivelazione molto tristi da parte di Simona Ventura, che si è soffermata su una vicenda che ovviamente non può che arrecare dolore alla sua famiglia. Il compagno Giovanni Terzi ha una malattia e ora la conduttrice televisiva è ritornata sul delicato argomento, aggiungendo dei dettagli molto importanti. Mai come stavolta è stata molto precisa e ha chiarito una volta per tutte quale sia la condizione clinica del coniuge. Il quale comunque ha una grandissima forza di volontà e tanta determinazione. Simona Ventura ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero e oltre a parlare della malattia del compagno Giovanni Terzi, ha voluto concentrarsi anche su Chiara Ferragni, che sarà ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 settembre 2022) Rivelazione molto tristi da parte di, che si è soffermata su una vicenda che ovviamente non può che arrecare dolore alla sua famiglia. Ilha unae ora la conduttrice televisiva è ritornata sul delicato argomento, aggiungendo dei dettagli molto importanti. Mai come stavolta è stata molto precisa e ha chiarito una volta per tutte quale sia la condizione clinica del coniuge. Il quale comunque ha una grandissima forza di volontà e tanta determinazione.ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero e oltre a parlare delladel, ha voluto concentrarsi anche su Chiara Ferragni, che sarà ...

borghi_claudio : Fac simile 'ufficiale' della scheda elettorale per il Senato (scheda gialla). Cercate il simbolo Lega e fate la cr… - ItaliaViva : 'Solo chi non conosce la dignità delle persone può pensare che il reddito di cittadinanza sia l'unica offerta per i… - GiovaQuez : Meloni: “Su la RU486 il problema è come gestirla, alcuni dicono che si può prendere anche da casa ma non è detto si… - mattiechri_MC : No Carola tu non mi può far piangere così ??????? - baderasupremacy : @scaredofmoon sicuramente la versione di the weeknd è comunque bella, ma non si può confrontare con l’originale -