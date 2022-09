Massimiliano Allegri, sapete qual è la sua auto? Rimarrete spiazzati (Di martedì 20 settembre 2022) Massimiliano Allegri è uno degli allenatori più famosi e pagati al mondo. Avete mai visto qual è la sua auto? Rimarrete spiazzati: ecco il modello ed il costo. È uno dei direttori tecnici più vincenti, ma anche più discussi della storia moderna del calcio italiano. Nel corso della sua storia da allenatore è riuscito a vincere tantissimi trofei, ma anche a creare scompiglio tra tifosi e dirigenza. Quello che è sicuro è che il suo stipendio è uno dei più stellari nello spazio calcistico italiano. Andiamo a vedere qual è la sua auto. fonte foto: AnsaDa quando è iniziato il campionato di Serie A, uno degli allenatori più chiacchierati è di sicuro Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, alla guida ... Leggi su chenews (Di martedì 20 settembre 2022)è uno degli allenatori più famosi e pagati al mondo. Avete mai vistoè la sua: ecco il modello ed il costo. È uno dei direttori tecnici più vincenti, ma anche più discussi della storia moderna del calcio italiano. Nel corso della sua storia da allenatore è riuscito a vincere tantissimi trofei, ma anche a creare scompiglio tra tifosi e dirigenza. Quello che è sicuro è che il suo stipendio è uno dei più stellari nello spazio calcistico italiano. Andiamo a vedereè la sua. fonte foto: AnsaDa quando è iniziato il campionato di Serie A, uno degli allenatori più chiacchierati è di sicuro. Il tecnico livornese, alla guida ...

tvdellosport : DISASTRO JUVE? Dopo la brutta sconfitta per 1-0 contro il Monza, il tecnico della @juventusfc Massimiliano Allegri… - gippu1 : Non tutti ricordano che tanti anni fa Massimiliano #Allegri si esibì in un ballettino per la sigla del Pippero Inte… - gippu1 : #JuventusBenfica Per la prima volta nella storia la Juventus e Massimiliano Allegri fanno zero punti nelle prime due giornate di Champions. - Alehafattoboom : RT @antosalatino: Quando in panchina sedeva #Sarri,qui si tifava e si criticava per il bene della #Juventus,idem con #Pirlo Oggi ancor pi… - ildocc : 20 settembre Massimiliano Allegri è ancora l’allenatore della Juventus football Club -