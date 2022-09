Mafia | Dia e Ros sequestrano 1 | 1 mln a 7 indagati e 4 società

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa Direzione Investigativa Antied i Carabinieri del Ros, coordinati dalla Dda della procura della Repubblica di Firenze, hanno eseguito nelle città di Milano, Catania, Bologna, Viareggio, Bergamo, Salerno e Pistoia un provvedimento del gip di Firenze che ha disposto sequestri, finalizzati alla confisca di beni mobili e immobili per un valore di oltre 1,1 mln euro a sette persone indagate e a quattro. Le indagini sono state avviate, sotto la direzione della Dda di Firenze, nel settembre del 2017, attorno ad un imprenditore 59/enne di origini siciliane da tempo stanziatosi in Toscana a Viareggio (Lucca), il quale, attraverso un sistema di prestanome o familiari, avrebbe ‘gestito’ “una holding aziendale occulta” stringendo cointeressenze anche con pregiudicati per reati didell’area catanese. ...