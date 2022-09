Ilary Blasi | la prima volta ufficiale in centro a Roma senza Totti | visita a Fontana di Trevi e pranzo con gli amici

(Di martedì 20 settembre 2022) Dopo aver fatto "il tifo" per il suo amico Alfonso Signorini, che ieri è ripartito con il GFVip ,si è concessa un'altra giornata da turista in giro per la sua. La showgirl, che ieri ...

leggoit : Ilary Blasi, la prima volta (ufficiale) in centro a #Roma senza #Totti: visita a Fontana di Trevi e pranzo con gli… - luigisa27514204 : Totti e Ilary Blasi, la figlia Chanel e la frecciata ai genitori su Tiktok: 'Mi son fatto l'amante'… - marcullo02 : RT @repubblica: Totti e Ilary Blasi, la figlia Chanel e la frecciata ai genitori su Tiktok: 'Mi son fatto l'amante' [di Valentina Lupia] ht… - mayoraltitolare : RT @repubblica: Totti e Ilary Blasi, la figlia Chanel e la frecciata ai genitori su Tiktok: 'Mi son fatto l'amante' [di Valentina Lupia] ht… - repubblica : Totti e Ilary Blasi, la figlia Chanel e la frecciata ai genitori su Tiktok: 'Mi son fatto l'amante' [di Valentina L… -

Dopo aver fatto "il tifo" per il suo amico Alfonso Signorini, che ieri è ripartito con il GFVip ,si è concessa un'altra giornata da turista in giro per la sua Roma . La showgirl, che ieri aveva visitato "La Vaccheria" all'Eur, oggi ha fatto una passeggiata in centro e si è fermata ...La quindicenne Chanel , secondogenita dell'ex calciatore Francesco Totti e della showgirl, è intervenuta nuovamente sui social network per dire la sua opinione a riguardo dell'attuale ...Ilary Blasi si è concessa un “ritocchino”: ha fatto un trattamento alle labbra, un tatuaggio per renderle più belle e carnose ...Francesco Totti pedinato da un investigatore privato Dopo che sui giornali non si è parlato d'altro che delle cimici e gps che l'ex capitano della Roma avrebbe trovato sotto la sua macchina e che sar ...