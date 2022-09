Il papa, la guerra e la difesa come atto di amore. La riflessione di D’Ambrosio (Di martedì 20 settembre 2022) “Secondo Lei in questo momento bisogna dare le armi all’Ucraina?”. È forse la domanda di diversi di noi; è la domanda che incrocia la campagna elettorale, alcune volte in maniera seria, altre no. Nel nostro caso è la domanda fatta dal giornalista tedesco Rudiger Kronthaler (Ard) a papa Francesco. Egli ha risposto offrendo una piccola ma completa sintesi sulla direttrice concettuale guerra-difesa armata-armi-dialogo-impegno per la pace. È bene riportarla integralmente. “Questa è una decisione politica, che può essere morale, moralmente accettata, se si fa secondo le condizioni di moralità, che sono tante e poi possiamo parlarne. Ma può essere immorale se si fa con l’intenzione di provocare più guerra o di vendere le armi o di scartare quelle armi che a me non servono più… La motivazione è quella che in gran parte ... Leggi su formiche (Di martedì 20 settembre 2022) “Secondo Lei in questo momento bisogna dare le armi all’Ucraina?”. È forse la domanda di diversi di noi; è la domanda che incrocia la campagna elettorale, alcune volte in maniera seria, altre no. Nel nostro caso è la domanda fatta dal giornalista tedesco Rudiger Kronthaler (Ard) aFrancesco. Egli ha risposto offrendo una piccola ma completa sintesi sulla direttrice concettualearmata-armi-dialogo-impegno per la pace. È bene riportarla integralmente. “Questa è una decisione politica, che può essere morale, moralmente accettata, se si fa secondo le condizioni di moralità, che sono tante e poi possiamo parlarne. Ma può essere immorale se si fa con l’intenzione di provocare piùo di vendere le armi o di scartare quelle armi che a me non servono più… La motivazione è quella che in gran parte ...

GiovaQuez : 'Sono sempre stato filo Ucraina. Putin ha invaso un Paese sovrano quasi senza dichiarare guerra. Dobbiamo aiutare g… - nelloscavo : #Ucraina Il cardinale #Krajewski in preghiera alle fosse comuni di #Izyum dove ha assistito per ore al recupero del… - nelloscavo : Il Cardinake Krajewski in missione sul fronte di guerra in #Ucraina e inviato dal Papa è stato coinvolto in una spa… - dukana2 : RT @SMaurizi: 3. è così che la guerra in #Afghanistan ci è stata venduta per 20 anni: silenzio,un articolo ogni morte di papa,la guerra lon… - ___Claudias___ : RT @nelloscavo: #Ucraina Il cardinale #Krajewski in preghiera alle fosse comuni di #Izyum dove ha assistito per ore al recupero delle salme… -