GF Vip, Elenoire Ferruzzi tira una frecciatina a Belen Rodriguez ma Antonino Spinalbese non la capisce (Di martedì 20 settembre 2022) Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip 7, in molti hanno notato una certa vicinanza (o almeno un certo feeling) tra Elenoire Ferruzzi e Antonino Spinalbese, con la prima che non ha risparmiato qualche battuta al secondo in riferimento alla sua ex Belen Rodriguez. LEGGI ANCHE :– GF Vip 7, Antonino Spinalbese nelle ‘grinfie’ di Elenoire Ferruzzi: cosa è successo stanotte Elenoire Ferruzzi cita Belen davanti ad Antonino Spinalbese: “mi è caduta la spallina” Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la prima puntata del GF Vip 7, Elenoire Ferruzzi si è rivolta ad ... Leggi su funweek (Di martedì 20 settembre 2022) Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip 7, in molti hanno notato una certa vicinanza (o almeno un certo feeling) tra, con la prima che non ha risparmiato qualche battuta al secondo in riferimento alla sua ex. LEGGI ANCHE :– GF Vip 7,nelle ‘grinfie’ di: cosa è successo stanottecitadavanti ad: “mi è caduta la spallina” Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la prima puntata del GF Vip 7,si è rivolta ad ...

HuntPuoti : e niente, mi toccherà guardare il gf vip per Elenoire - angiuoniluigi : RT @fanpage: Una ce**a presuntuosa e cattiva con un porro sul labbro che conserva per il minestrone. Sta burina”. Il confronto tra Sonia Br… - Respawn_Vecino : @littlemvoony @benzoatodisodio mi pare che tipo elenoire ferruzzi sia andata al grande fratello vip - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Una ce**a presuntuosa e cattiva con un porro sul labbro che conserva per il minestrone. Sta burina”. Il confronto tra Sonia Br… - fanpage : Una ce**a presuntuosa e cattiva con un porro sul labbro che conserva per il minestrone. Sta burina”. Il confronto t… -