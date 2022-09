Gf Vip 7 | Le Confessioni Hot Di Patrizia Rossetti!

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 20 settembre 2022) Il Gf Vip 7 è iniziato solo da qualche ora e già ci sono le prime rivelazioni scottanti. La prima a lasciare il segno è stataRossetti, la quale ha svelato di essere casta da ben quattro anni. Tanta carne al fuoco in questa edizione, visto che ci sarà da capire anche il motivo che ha spinto Ginevra e Elettra Lamborghini a rompere ogni rapporto. Ecco gli ultimi aggiornamenti direttamente dalla Casa del Grande Fratello Vip!Rossetti casta da quattro anni: prime confidenze al Gf Vip 7 Il Gf Vip 7 ha aperto i battenti solo qualche ora fa e alcuni dei concorrenti si sono già lasciati andare ad alcune piccanti confidenze. In particolare è stataRossetti la prima a svelare qualche dettaglio sulla sua vita sentimentale. Lo ha fatto nel corso della notte, chiacchierando con alcuni dei co inquilini. In particolare, ...