Gazzetta: con Simeone e Raspadori il Napoli non si è accorto dell'assenza di Osimhen (Di martedì 20 settembre 2022) La Gazzetta celebra il Napoli primo in classifica con un interessante focus diviso in punti. Il primo è dedicato alla squadra che, a differenza degli anni scorsi, non soffre le pressioni. Il secondo alla forza dei nuovi acquisti: La Gazzetta scrive che Kvaratskhelia e Kim sembrano giocare nel Napoli da una vita. Si sono incastonati perfettamente in un sistema di gioco collaudato specie con l'intesa dei centrocampisti e del redivivo Zielinski. E il Napoli fin qui non ha nemmeno patito l'assenza di Osimhen. Simeone e Raspadori, con sincronismo quasi svizzero, hanno saputo assicurare gol pesanti per allungare la striscia che ora è di cinque vittorie consecutive. Significa che è stata costruita una rosa più profonda e competitiva e soprattutto con ...

