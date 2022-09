Funerali Regina Elisabetta, Silvia Toffanin nella bufera: "Non sei in grado.." (Di martedì 20 settembre 2022) Canale 5: la diretta dei Funerali della Regina Elisabetta è affidata a Silvia Toffanin ma qualcosa va storto. La conduttrice nel mirino del pubblico. Il 19 settembre è un giorno che resterà nella storia come il momento in cui il mondo intero saluta per sempre la Regina Elisabetta. La sovrana era amatissima e ha rappresentato nei suoi 70 anni di regno un'icona inconfondibile di coraggio e eleganza. Anche i palinsesti italiani hanno deciso di lasciare spazio alla diretta in mondovisione dei Funerali della sovrana che si sono tenuti a Londra. Tutti i capi di stato del mondo sono accorsi nella capitale britannica per dare l'ultimo saluto alla Regina e le tv di tutto il mondo hanno documentato ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 20 settembre 2022) Canale 5: la diretta deidellaè affidata ama qualcosa va storto. La conduttrice nel mirino del pubblico. Il 19 settembre è un giorno che resteràstoria come il momento in cui il mondo intero saluta per sempre la. La sovrana era amatissima e ha rappresentato nei suoi 70 anni di regno un'icona inconfondibile di coraggio e eleganza. Anche i palinsesti italiani hanno deciso di lasciare spazio alla diretta in mondovisione deidella sovrana che si sono tenuti a Londra. Tutti i capi di stato del mondo sono accorsicapitale britannica per dare l'ultimo saluto allae le tv di tutto il mondo hanno documentato ...

elio_vito : Bene ha fatto il Regno Unito a non invitare Putin ai funerali della Regina Elisabetta, anche Mattarella non invitò… - Agenzia_Ansa : La Russia protesta per l'esclusione ai funerali di Stato della Regina Elisabetta II. Mosca giudica l'esclusione, im… - GiovaQuez : Zakharova: 'Profondamente immorale e blasfema l'esclusione ai funerali di Stato di domani della regina Elisabetta I… - Dolce_per_ : RT @VauroSenesi: FUNERALI DELLA REGINA... La mia nuova vignetta, oggi in edicola con Il Fatto #20settembre #ElizabethII #ElisabettaII ????… - MartyHS28 : RT @yleniaindenial1: altro che funerali della regina perché quando finalmente creperà s1lv1o b3rlusc0n1 noi festeggeremo la sua dipartita c… -