Fdi, l'audio del candidato sospeso per i post pro-Hitler: "Abbiamo dovuto prendere le distanze ma tranquilli, sospensione vale solo per 2-3 giorni"

Una serie di post tra il 2014 e il 2016 – tra giovani balilla, frasi come "W i camerati", Adolf Hitler definito "grande statista" e apprezzamenti per Vladimir Putin – gli sono costati la sospensione immediata da Fratelli d'Italia. Calogero Pisano è stato così "sollevato da ogni incarico di partito, a partire da quello di coordinatore provinciale di Agrigento e di componente della Direzione nazionale", si sono affrettati a dichiarare dal partito di Giorgia Meloni dopo che Repubblica aveva pubblicato i post contestati: "Da questo momento in poi Pisano – si legge in una nota – non rappresenta più FdI a ogni livello e a lui viene inibito anche l'utilizzo del simbolo". Sospeso dunque, anche se ovviamente rimane candidato al collegio uninominale di Agrigento per il centrodestra.

