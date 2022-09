“Deve andare via”: Juventus, l’ex attaccante non ha dubbi e attacca Allegri (Di martedì 20 settembre 2022) L’inizio di stagione da incubo della Juventus viene commentato in modo lapidario da un grande ex del calcio italiano. Non è certo esagerato definire l’avvio di stagione della Juventus un vero e proprio incubo. Recentemente anche il grande ex Luciano Moggi ha ammesso di non ricordare partenza peggiore per la Vecchia Signora, in crisi di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 20 settembre 2022) L’inizio di stagione da incubo dellaviene commentato in modo lapidario da un grande ex del calcio italiano. Non è certo esagerato definire l’avvio di stagione dellaun vero e proprio incubo. Recentemente anche il grande ex Luciano Moggi ha ammesso di non ricordare partenza peggiore per la Vecchia Signora, in crisi di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

pdnetwork : La campagna di vaccinazione non è patrimonio di un Governo, ma del Paese. Ho chiesto a Salvini e Meloni di dire pub… - pisto_gol : Non mi piace vedere che la squadra deve passare sotto le forche Caudine del tifo per una partita persa. Ma con i gi… - mariannamadia : Bene la proroga fino al 31 dicembre dello #smartworking per lavoratori fragili e genitori con figli under 14. Ma bi… - serieAnews_com : #Cassano durissimo sul momento della #Juventus: '#Allegri deve prendere e andare via' - Clarypeasinapod : @SaraRRSnow Sempre così! Come con Biagio. Poi si lamenta tra una settimana a centro studio. Deve andare in terapia #uominiedonne -