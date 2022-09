Concorrente di Ballando condannato per diffamazione: Selvaggia Lucarelli vince la causa (e lo attende in giuria) (Di martedì 20 settembre 2022) Giampiero Mughini condannato per diffamazione nei confronti di Selvaggia Lucarelli. Sì, avete capito bene. Cosa è successo e perché attendiamo l’8 ottobre come se fosse la notte di Natale? Concorrente di Ballando condannato per diffamazione: Selvaggia Lucarelli vince la causa “Giampiero Mughini, uno che negli anni si è perfino chiesto cosa c’entrassero le mie tette... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 20 settembre 2022) Giampiero Mughinipernei confronti di. Sì, avete capito bene. Cosa è successo e perché attendiamo l’8 ottobre come se fosse la notte di Natale?diperla“Giampiero Mughini, uno che negli anni si è perfino chiesto cosa c’entrassero le mie tette... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GianLunghi : @LaStampa Uh ma che coincidenza...la loro bagarre propagandata giusto giusto per creare un 'caso' a ridosso dello s… - blogtivvu : Concorrente di Ballando condannato per diffamazione: Selvaggia Lucarelli vince la causa (e lo attende in giuria)… - IsaeChia : #BallandoConLeStelle, #SelvaggiaLucarelli vince una causa per diffamazione contro un prossimo concorrente dello sho… - GFVipSondaggifp : Giovanni Ciacci 51 anni, è un curatore d’immagine, costumista e stylist. Ha partecipato a programmi come Ballando… - fabriziomico : Da Ama a Ema Stokholma pronta a colonizzare il sabato sera della Rete Uno come concorrente di Ballando con le stell… -