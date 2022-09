Claudio Baglioni contro Striscia: indagato anche Gerry Scotti (Di martedì 20 settembre 2022) Claudio Baglioni contro Striscia la notizia, atto secondo. Il gip del Tribunale di Monza ha disposto un nuovo sequestro contro il noto tg satirico ideato da Antonio Ricci, in onda su Canale 5 dopo l’edizione serale del Tg5. La decisione mira a oscurare dal sito ufficiale del programma ogni tipo di riferimento al libro intitolato Tutti poeti con Claudio, dopo che l’avvocato dell’artista aveva denunciato la presenza sul sito di altre due puntate in cui il presentatore Gerry Scotti invitava il pubblico a scaricare il libro. Tale pubblicazione è al centro della battaglia legale tra Claudio Baglioni e Striscia. Infatti, il libro accusa l’ex direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo di aver ... Leggi su diredonna (Di martedì 20 settembre 2022)la notizia, atto secondo. Il gip del Tribunale di Monza ha disposto un nuovo sequestroil noto tg satirico ideato da Antonio Ricci, in onda su Canale 5 dopo l’edizione serale del Tg5. La decisione mira a oscurare dal sito ufficiale del programma ogni tipo di riferimento al libro intitolato Tutti poeti con, dopo che l’avvocato dell’artista aveva denunciato la presenza sul sito di altre due puntate in cui il presentatoreinvitava il pubblico a scaricare il libro. Tale pubblicazione è al centro della battaglia legale tra. Infatti, il libro accusa l’ex direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo di aver ...

