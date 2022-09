Cambi: euro poco mosso sopra la parità con dollaro (Di martedì 20 settembre 2022) ROMA – euro poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea passa di mano a 1,0023 dollari con un calo dello 0,01%. Rispetto allo yen, l’euro è sCambiato a 143,7000 con un aumento dello 0,11%. E’ quanto si legge in un breve lancio pubblicato oggi, 20 settembre, dall’agenzia di stampa Ansa. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 20 settembre 2022) ROMA –questa mattina sui mercati valutari: la moneta unicapea passa di mano a 1,0023 dollari con un calo dello 0,01%. Rispetto allo yen, l’è sato a 143,7000 con un aumento dello 0,11%. E’ quanto si legge in un breve lancio pubblicato oggi, 20 settembre, dall’agenzia di stampa Ansa. L'articolo L'Opinionista.

