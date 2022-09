Barcellona, Pedri: 'Kessie è un animale, in allenamento la gente vola a tre metri di distanza...' (Di martedì 20 settembre 2022) Nel corso della sua intervista a Sport, il talento del Barcellona Pedri ha parlato anche dei tanti nuovi acquisti blaugrana, soffermandosi in... Leggi su calciomercato (Di martedì 20 settembre 2022) Nel corso della sua intervista a Sport, il talento delha parlato anche dei tanti nuovi acquisti blaugrana, soffermandosi in...

napolimagazine : BARCELLONA - Pedri: 'Kessiè? Nei contrasti gli altri volano a 3 metri di distanza...' - apetrazzuolo : BARCELLONA - Pedri: 'Kessiè? Nei contrasti gli altri volano a 3 metri di distanza...' - Gret_2011 : @sarruzzu65 @ale_donofrio75 Ok, ma guarda la Spagna o meglio il Barcellona…. Gavi e Pedri , un 2004 e un 2002 titol… - theoismo19 : @Spina14_acm Ma non sarebbe una soluzione integrare uno dalla primavera? ?? gavi a barcellona giocava a16 anni, ped… - FraLamanna1981 : @DomenicoPallar1 @AlfredoPedulla Fagioli e Miretti giovanissimi... Il Barcellona gioca con Gavi e Pedri tenendo DeJong in panchina -